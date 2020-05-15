«Открытое небо»: намерения США обеспокоили ООН

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Вице-спикер Государственной думы и руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев не исключил возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию в один день с парадом Победы — 24 июня.

Ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня. Одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам, — заявил Лебедев в комментарии РИА Новости. Вице-спикер...