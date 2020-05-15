«Открытое небо»: намерения США обеспокоили ООН

https://static.news.ru/photo/4a209d52-9baf-11ea-acc9-fa163e074e61_660.jpgФото: White House/Global Look Press
Анонсированный выход Вашингтона из Договора по открытому небу прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, в организации обеспокоены, поскольку решение Белого дома может серьёзно сказаться на международной обстановке.
Чтобы этого не произошло, требуется альтернатива разрываемому соглашению, считает Дюжаррик.
Мы очень озабочены разрушением системы контроля вооружений между США и Россией. Этот договор укрепляет безопасность всего международного сообщества за счёт сдерживания гонки стратегических вооружений, — цитирует политика портал Urdupoint.
Ранее NEWS.ru сообщал, что желание руководства Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу заставило Совет НАТО созвать экстренное совещание. Срочному созыву способствовал американский президент Дональд Трамп, который анонсировал выход США из соглашения, обвинив Россию в нарушении его условий.