Встреча Дмитрия Медведева с активом «Единой России» — претендентами на посты секретарей региональных отделений стало важным и одним из немногих появлением вчерашнего премьера в публичном пространстве.

С тех пор как Медведев подал в отставку, его партийная судьба была предметом немалого числа домыслов — останется он председателем партии или нет? Раньше, как глава правительства, он обладал необходимым авторитетом и весом и мог считаться ценным активом «Единой России», способным что-то для неё реально сделать. Как-никак, но положение второго человека в государстве, пусть и формальное, само по себе могло продвигать любую инициативу, придавать веса его словам как председателя партии. А что теперь? Дистанцируется Медведев от единороссов или нет?

Обычно в российской практике губернатор-отставник сразу же уходил с партийных постов. Не было прецедентов, чтобы экс-глава региона продолжал, например, возглавлять региональный политсовет. Это и понятно: новому губернатору совсем не нужно, чтобы его предшественник играл какую-то роль в местной политике, путался под ногами, возможно, интриговал. Да и членство в ЕР — почти всегда конъюнктурное. Как только человек лишается власти, он лишается и побудительного мотива для партийной работы. Люди либо по-тихому выходят из руководящих органов, оставаясь рядовыми членами, либо вообще покидают партию власти, будучи сами не у власти.

Логично было ожидать и на федеральном уровне чего-то подобного — сложения Дмитрием Медведевым своих лидерских полномочий в ЕР, уход на сугубо государственную работу. Однако, как мы видим, пока такого не происходит. Возможно, партия власти апробирует новый формат своей деятельности, когда её лидером является человек, ныне не находящийся на самой верхушке.

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В этом формате есть свои преимущества и недостатки. С одной стороны, председатель ЕР ныне не стеснен, например, в критике деятельности правительства. Раньше это было бы во многом абсурдом, теперь же — вполне нормально. У Медведева есть теперь возможность чаще ездить по регионам, чаще встречаться с партийным активом, причём в неформальной обстановке, без излишней помпы. С другой стороны, его аппаратный вес теперь значительно меньше, он отошёл на второй план, публичная его активность также снизилась. Кроме того, на него неизбежно ложится тень неудач его правительства, которое не обеспечило поступательного роста экономики.

Как долго продлится такой эксперимент, никто не знает. Думается, Владимир Путин внимательно наблюдает за тем, как проявит себя Дмитрий Медведев в изменившихся обстоятельствах. Внутри самой партии власти сильна конкуренция за лидерские позиции. Эта борьба после отставки правительства только усилилась. Раньше премьерское кресло давало Медведеву иммунитет от покушений на его место, теперь он вынужден доказывать своё право возглавлять партию.

Возглавит ли Михаил Мишустин партию? Вопрос остаётся открытым. С одной стороны, он воспринимается сугубо как технократ, пришедший в правительство не с политической, а с чисто технологической задачей — оживить экономику. Ему как бы «не до политики». С другой стороны, ситуация меняется, партия может в любой момент запросить подкрепления. Поэтому прочность положения Медведева вдвойне сомнительна.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Но не стоит забывать и следующее обстоятельство. Владимир Путин в долгу перед Медведевым, тот честно и преданно служил ему, ни разу не покушался на его полномочия и место, по его просьбе стал президентом, а спустя четыре года перестал им быть. Также исправно он возглавлял правительство целых восемь лет. Так что сразу списать человека, лишить его всех постов было бы некрасиво, да и Владимир Путин не любит таких шагов и старается людей понапрасну не обижать. Кроме того, возможно, Медведев только пересиживает в своей должности в Совбезе трудные времена и в нужный момент опять будет востребован. Поэтому было бы полезно, чтобы он не отрывался от текущей политики и был востребован в ней в должности председателя «Единой России». В любом случае, думается, ближайшие полгода-год будут решающими в плане пребывания и места Дмитрия Медведева в партии.

Важно обратить внимание и на персональный состав тех, с кем встречался лидер единороссов. Из тринадцати кандидатов — восемь главы регионов. Это говорит о том, что в трудный момент Кремль не отказывается от ставки на административный ресурс в партийной работе. Несмотря на многочисленные попытки разделить чиновничество и партийный актив, всякий раз всё заканчивается их слиянием. Практические интересы грядущей избирательной кампании перевешивают иные соображения. Во многих регионах только губернаторы способны обеспечить необходимые средства для успешной избирательной кампании.