Орешкин признал ответственность власти за доходы населения в кризис

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В настоящий момент нет подозрений на заражение коронавирусом среди политиков партии КПРФ, помимо тех, которые уже госпитализированы. Об этом заявил депутат Государственной думы от коммунистов Владимир Кашин.

По его словам, с диагностикой COVID-19 наблюдается «бардак». Сначала тесты показывают отрицательный результат, однако затем людей госпитализируют, передаёт «Говорит Москва». Да у нас с вами бардака в этом плане полно....