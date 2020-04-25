Орешкин признал ответственность власти за доходы населения в кризис

Помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин назвал уровень безработицы и доходы россиян во время кризиса вещами, «за которыми сегодня должны следить органы власти».
По мнению Орешкина, пандемия заставит пересмотреть систему международных отношений. Экономику ждут структурные изменения,
Как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк стране удвоение числа безработных из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Уровень безработицы, по мнению чиновника, превысит 10%.
Орешкин назвал кризис 2020 года сильнейшим после Второй мировой войны.
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