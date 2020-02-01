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Правительство России запретило выдавать разрешения на работу гражданам Китая, а работодателям — приглашать китайских специалистов в страну.

Власти ввели ограничения, чтобы не допустить попадания коронавирусной инфекции в РФ. МВД России и его территориальным органам временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, а...