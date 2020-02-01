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Олег Пак
Фото: digital.gov.ru
Председатель правительства Михаил Мишустин назначил нового первого заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Им стал Олег Пак.
Соответствующее распоряжение премьера опубликовано на сайте кабмина. До вступления в эту должность Пак был замглавы ведомства.
Как писал NEWS.ru, Павел Кадочников станет новым заместителем министра финансов, а Людмила Бокова назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.