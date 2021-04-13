Один Жаворонков весны не сделает

На первый взгляд, случилась обычная кадровая перестановка: отныне аппарат ведущей парламентской фракции «Единой России» возглавляет Максим Жаворонков, бывший до недавнего времени первым замом ЦИК партии власти. Впрочем, исторически опыт учит, что тот, кто контролирует аппарат, может иметь решающий голос и при принятии любых решений.

Между тем биография и карьерный путь Максима Жаворонкова — весьма показательны. Он работал в петербургской корпорации «Ленинец», занимающейся разработкой и производством передового оборудования военного назначения. Ею руководит отец главы генсовета партии власти Андрея Турчака, Анатолий. Примечательно, что Анатолий Турчак в молодости активно занимался дзюдо у ставшего знаменитым наставника Анатолия Рахлина, у которого тренировался и Владимир Путин. Турчак-старший участвовал и в политической жизни Санкт-Петербурга и даже был одним из руководителей местного отделения партии «Наш дом — Россия».

Максим Жаворонков Сергей Мамонтов/РИА Новости

Неудивительно, что Жаворонков возглавлял аппарат губернатора Псковской области, которого звали... Андрей Турчак. Видимо, у него были очень хорошие семейные рекомендации. Собственно, уже эти факты позволяют сделать вывод, что Жаворонков является проверенным сотрудником и доверенным лицом Турчака-младшего. И его выдвижение на новый пост явно отражает желание главы генсовета «Единой России» укрепить свой контроль над фракцией, во главе которой уже более двух лет остаётся Сергей Неверов, некогда глава шахтёрского профсоюза, фаворит влиятельного в тех краях Амана Тулеева. Сейчас же Сергей Неверов считается человеком спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Притом, как мы на днях отмечали, действующий спикер нижней палаты приложил огромные усилия для того, чтобы залучить президента на празднование 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина в свою родную Саратовскую область, где и приземлился первый космонавт. Володину нужна была визуальная демонстрация президентской поддержки. Хотя, по мнению ряда аналитиков, и такая демонстрация поддержки отнюдь не означает переизбрание Володина на его нынешний пост. Считается, что у Серея Кириенко, руководителя направления внутренней политики в администрации президента, могут быть иные планы на эту позицию — формально четвёртого человека в нашей государственной иерархии.

Теперь фракция явно переходит под более жёсткий оперативный контроль Центрального исполкома «Единой России». А в предвыборной ситуации любая, даже техническая деталь может иметь немалое значение. Недаром же не так давно Андрей Турчак был буквально взбешён предложенным фракцией его партии проектом закона, который он назвал «живодёрским». Речь шла о возможности передачи регионам права самим решать, что делать с бездомным животными, включая и возможность их умерщвления. Понятно, что накануне осенней кампании такие предложения — «прекрасный подарок» оппозиции. И в первую очередь набирающим популярность экологическим партиям.

К слову, назначение Жаворонкова даёт дополнительную пищу для анализа сторонникам версии о выдвижении как раз Андрея Турчака на место спикера Госдумы.