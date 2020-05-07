Всё чаще губернаторы говорят о выходе на вирусное «плато», то есть о стабилизацию роста инфицирования. Вот и подмосковный губернатор Андрей Воробьев увидел такой «горный рельеф» в своём, одном из ключевых, регионов страны. И чем чаще будут звучать голоса, славящие успехи в борьбе с коронавирусом, тем яснее перспективы того, что 13 сентября, в единый день голосования, в стране в нескольких десятках областей все-таки пройдут местные выборы. Выборы, которые во многом станут ключом к парламентской кампании 2021 года. А стартовать забег в Госдуму может уже будущей весной.

И, как кажется, интерес будут представлять не столько выборы губернаторов, большинство фаворитов которых уже осваиваются в областях в ранге врио. А намеченные аж в тридцати девяти регионах и нескольких крупных городах выборы местных законодательных собраний и муниципальных советов. Их отличительной чертой станет политический дебют вновь образованных партий, которые сейчас буквально на конвейере регистрирует Минюст. Накануне самоизоляции списки политических структур в ускоренном порядке пополнили «ЗА Правду!» писателя-бойца Захара Прилепина, «Новые люди» «косметолога» Дмитрия Нечаева, «Партия прямой демократии» «танкиста» Вячеслава Макарова и «Зеленая альтернатива».

Ясно, что их спешно и без малейших трений зарегистрировали не просто так, а с некоторым стратегическим прицелом. У политиков новой волны должно быть время для того, чтобы слегка раскрутиться и выйти из тени откровенных политических маргиналов. Притом, что их отличительными чертами остаются отсутствие не только внятной политической программы, вышедшей за грань подборки общих лозунгов, но даже наличие достойного контингента для выдвижения на региональных выборах. В этом на днях признался даже самый заметный из них Прилепин, который, видимо, собирается через интернет-платформы искать не только кандидатов, но мысли для программы.

Впрочем, можно предположить, что этим полуфантомным партиям помогут с местными кандидатами. Причем с такими персонами, что вполне смогут пройти в региональные заксобрания под любым идеологическим знаменем и практически хоть от партии, хоть в статусе независимых. Критически важно, чтобы новые структуры не просто засветились, прежде всего, в провинции, а получили на просторах России по несколько депутатских мест.

А когда такая приземленная цель будет достигнута, окажется решенной и первая часть общей стратегической задачи, ради которой все, что называется, и задумывалось. Новые партии получат право участвовать в парламентских выборах напрямую, без дополнительной суеты по сбору подписей . В результате новые партии, значительно удлиняющие избирательные бюллетени, должны давать электорату, соскучившемуся по новым лицам, дополнительный выбор. Выбор, который будет сделан, например, не в пользу явно набирающей сейчас популярность компартии.

И совсем не обязательно, что «танкисты», «косметологи» и новые зеленые войдут в будущий парламент. Главное, чтобы при окончательном распределении мест в Госдуме, когда сгорят немногие проценты, набранные дебютантами, единороссы сохранили бы уверенное парламентское большинство. Пусть и не конституционное. Вот тогда высшая цель начатой в дебюте этого года многоходовой операции будет достигнута.