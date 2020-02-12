https://static.news.ru/photo/feee7540-4d96-11ea-8db5-fa163e074e61_660.jpgАлександр НовакФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главы Минэнерго России и Казахстана Александр Новак и Нурлан Ногаев обсудят сотрудничество в профильной области и сделку ОПЕК+. Недавно назначенный Ногаев впервые прибыл в Россию с рабочим визитом.
Мы будем обсуждать все вопросы, которые касаются сотрудничества между Россией и Казахстаном: в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли. Безусловно, мы обсудим и ситуацию на рынке, поскольку Казахстан является членом соглашения между 24 странами — участниками соглашения (ОПЕК+. — NEWS.ru). Мы эту тему тоже обсудим, — цитирует Новака ТАСС.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство энергетики Казахстана рассматривает вопрос организации поставок нефти в Белоруссию. Ведомство организовало ряд встреч с ресурсодержателями для того, чтобы проработать варианты сотрудничества с Минском.