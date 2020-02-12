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Поправки в Конституцию России были инициированы президентом Владимиром Путиным из-за провала его планов создания Союзного государства с Белоруссией. Об этом пишет издание Bloomberg, отмечая, что теперь российский лидер приступает к реализации своего плана «Б».

Поправки в Конституцию России были инициированы президентом Владимиром Путиным из-за провала его планов создания Союзного государства с Белоруссией. Об этом пишет издание Bloomberg, отмечая, что теперь российский лидер приступает к...