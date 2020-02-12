Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы Минэнерго России и Казахстана Александр Новак и Нурлан Ногаев обсудят сотрудничество в профильной области и сделку ОПЕК+. Недавно назначенный Ногаев впервые прибыл в Россию с рабочим визитом.

Мы будем обсуждать все вопросы, которые касаются сотрудничества между Россией и Казахстаном: в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли. Безусловно, мы обсудим и ситуацию на рынке, поскольку Казахстан является членом соглашения между 24 странами — участниками соглашения (ОПЕК+. — NEWS.ru). Мы эту тему тоже обсудим, — цитирует Новака ТАСС.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Министерство энергетики Казахстана рассматривает вопрос организации поставок нефти в Белоруссию. Ведомство организовало ряд встреч с ресурсодержателями для того, чтобы проработать варианты сотрудничества с Минском.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях