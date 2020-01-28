https://static.news.ru/photo/69e09f70-41e1-11ea-a0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Решение Евросоюза добавить в санкционный список по Украине семерых граждан РФ, ответственных, по мнению зарубежных политиков, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года, является агонией. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Подобная политика никоим образом не может повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны Евросоюза, — цитирует парламентария RT.

Политик добавил, что люди, проживающие на территории Крыма, «видят экономический подъём и все действия правительства России», направленные на улучшение ситуации в регионе.

28 января ЕС внёс ещё семь фамилий в санкционный список по Украине из-за выборов в Крыму. Среди них — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк. В списке значатся председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, депутат Совета Федерации от Крыма Екатерина Албатаева, а также главы избирательных комиссий Крыма и Севастополя.

В документе отмечается, что им запрещён въезд в Евросоюз из-за местных выборов 8 сентября 2019 года в Крыму. Евросоюз продолжает считать территорию полуострова «нелегально аннексированной».

Ранее NEWS.ru писал, что Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ. Никосия также намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Однако руководство страны отрицает связь блокировки санкций против РФ и принятия ограничений в отношении Турции.