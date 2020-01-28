https://static.news.ru/photo/de7e32e0-41da-11ea-bcd6-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гоцанюк Фото: rk.gov.ru

Евросоюз внёс ещё семь фамилий в санкционный список по Украине из-за выборов в Крыму. Среди них — врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

В списке значатся председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, депутат Совета Федерации от Крыма Екатерина Албатаева, а также главы избирательных комиссий Крыма и Севастополя. В документе отмечается, что им запрещён въезд в Евросоюз из-за местных выборов 8 сентября 2019 года в Крыму. Евросоюз продолжает считать территорию полуострова «нелегально аннексированной», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ. Никосия также намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Однако руководство страны отрицает связь блокировки санкций против РФ и принятия ограничений в отношении Турции.