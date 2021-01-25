Новосибирский губернатор сравнил Навального с Моськой

https://static.news.ru/photo/d1353264-5fa2-11eb-a913-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что оппозиционер Алексей Навальный спровоцировал несанкционированные митинги в ряде российских городов, но при этом серьёзной политической роли он играть не может и в этом плане «несоизмеримо ниже» президента Владимира Путина.

Это всё равно, что сравнивать Моську и слона. Ему до президента — как двигаться до Пекина задом ползком, — цитирует губернатор РИА Новости.

По его словам, Навальный, по своей сути, — провокатор, причина «бузы и хайпов», действующий по указке зарубежных покровителей. Травников добавил, что испытывает к оппозиционеру чувство презрения и жалости.

Что касается протестных акций, губернатор призвал партию власти «Единую Россию», а также системные оппозиционные партии сделать выводы и скорректировать свои планы. Он сделал акцент на том, что люди из накопленного внутреннего протеста пошли не альтернативными программами, а «клюнули на предложение манипулятора».

Травников также дал оценку действиям полиции и силовиков в Новосибирске во время митинга. Губернатор заявил, что они сработали профессионально и корректно. В их задачи входило остановить инициаторов и активистов несогласованной акции и в то же время требовалось защитить остальных её участников, включая несовершеннолетних.

Акции в поддержку Навального прошли в ряде городов России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Как ранее писал NEWS.ru, сторонники Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера. Митинги планируется провести 31 января.