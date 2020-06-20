«Нос по ветру»: эксперт объяснил решения компаний на фоне протестов в США

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Продажи продукции толкают коммерческие компании на решения, вызывающие минимум подозрений на производство чего-нибудь «не того» или политика руководства предприятий не соответствует повестке дня. Ничего, кроме конъюнктуры, здесь не видно, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Он отменил, что фирмы просто держат нос по ветру.

Таким образом эксперт прокомментировал отказ компании Dreyer's на волне борьбы с расизмом от своего фирменного названия продукта Eskimo Pie. Организация считает его оскорбительным для народов Крайнего Севера. Кроме того, Johnson & Johnson в странах Азии и Ближнего Востока решила прекратить продавать кремы, осветляющие кожу.

Это подмена реальной борьбы с теми проблемами, которые есть, вот такой косметикой <...> Чтобы могли сказать: «Да, вот мы в компании проводим соответствующую политику и можем участвовать в тендерах по получению федерального заказа, — цитирует аналитика телеканал «360».

По его словам, реальная ситуация намного сложнее. Она связана с социально-экономической обстановкой и с тем, что афроамериканцы так и не сравнялись по своим возможностям с основными категориями населения, в первую очередь с белыми.

Это не первое производство в Америке, которое на волне популизма пересматривает логотипы в пользу «равенства». Так, компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, меняет название и внешний вид смеси для выпекания блинов и кленового сиропа «Тётя Джемайма».

Логотип бренда, которому 131 год, изображает негритянку, потрет которой, как выяснила New York Times. писали с одной темнокожей рабыни. Компания признала, что происхождение этого логотипа основано на «расовом стереотипе» и пообещало сменить его.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «Унесённые ветром» 1939 года вернут в каталог стримингового сервиса HBO Max. Картина будет начинаться со вступления от профессора кинематографии.

Протесты в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате чрезмерно жёстких действий полицейского при задержании. Трагедия привела к волне акций против расизма и насилия со стороны правоохранителей. Митинги стали проходить не только в Штатах, но и в Европе. Многие из них сопровождаются погромами и сносами памятников. В том числе пострадали несколько монументов первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Протестующие обвиняют его в геноциде коренного населения США.