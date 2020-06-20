Johnson & Johnson уберёт из продажи средства, осветляющие кожу

https://static.news.ru/photo/a6fafba6-b2d1-11ea-a10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Talkner/imageBROKER.com/Global Look Press

Американская компания Johnson & Johnson в странах Азии и Ближнего Востока решила прекратить продавать кремы, осветляющие кожу.

Как отметили в компании, её косметика от чёрных точек вызвала массу дискуссий, поскольку у потребителей могло сложиться ощущение, что светлая и белая кожа красивее, чем естественный оттенок кожи.

Это никогда не было нашим намерением, здоровая кожа — красивая кожа, — заявили в Johnson & Johnson.

Речь идёт о линейке косметических средств Neutrogena и Clean & Clear. Вначале информация о средствах исчезнет с сайта, но ещё некоторое время эта косметика будет появляться на полках магазинов, сообщает New York Times.

Дискуссии о расовой дискриминации в США обострились после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Во многих городах прошли акции протеста и беспорядки, были даже снесены несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

На волне фоне борьбы с расизмом производитель мороженого в США — компания Dreyer's решила отказаться от своего фирменного названия продукта Eskimo Pie. Она считает его оскорбительным для народов Крайнего Севера. Мороженое было запатентовано в 1922 году под названием «Эскимо» и с логотипом, изображающим человека в меховой куртке. Руководитель отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес заявил, что эскимо, оказывается, термин «уничижительный» и от него надо отказаться в рамках «приверженности вопросу расового равенства», писал NEWS.ru.