Мороженщики откажутся от названия «эскимо», чтобы не обижать эскимосов

https://static.news.ru/photo/06c9339e-b2b0-11ea-afa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sam Harrel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Производитель мороженого в США — компания Dreyer«s на волне борьбы с расизмом откажется от своего фирменного названия продукта Eskimo Pie. Она считает его оскорбительным для народов Крайнего Севера.

Мороженое было запатентовано в 1922 году под названием эскимо и логотипом, изображающем человека в меховой куртке. Придумали эскимо двумя годами ранее Кристиан Нельсон и шоколатье Рассел Стовер.

Сейчас руководитель отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес заявляет, что эскимо, оказывается, термин «уничижительный» и от него надо отказаться в рамках «приверженности вопроса расового равенства», пишет газета Wall Street Journal.

Это не первое производство в Америке, которое на волне популизма пересматривает логотипы в пользу «равенства». Так, компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, меняет название и внешний вид смеси для выпекания блинов и кленового сиропа «Тётя Джемайма».

Логотип бренда, которому 131 год, изображает негритянку, потрет которой, как выяснила New York Times. писали с одной темнокожей рабыни. Компания признала, что происхождение её логотипа основано на «расовом стереотипе» и пообещало сменить его.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «Унесённые ветром» 1939 года вернут в каталог стримингового сервиса HBO Max. Картина будет начинаться со вступления от профессора кинематографии.