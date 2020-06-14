«Унесённые ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа

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Фильм «Унесённые ветром» 1939 года вернут в каталог стримингового сервиса HBO Max. Картина будет начинаться со вступления от профессора кинематографии.

Сотрудница Чикагского университета кинематографии и ведущая шоу Silent Sunday Nights Жаклин Стюарт запишет комментарий, в котором будет содержаться «исторический контекст», сообщает Entertainment Weekly. По её словам, примечание особенно важно сейчас, когда люди обращаются к фильмам о расовом перевоспитании и книгам о борьбе с расизмом и неравенством.

Если люди в действительности делают свою «домашнюю работу» — мы можем готовиться для самого информированного, честного и продуктивного разговора о жизни темнокожих на экране и за его пределами, — заявила она.

«Унесённые ветром» закрыли на платформе на фоне протестов в США, которые начались в конце мая, после того как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

Представители онлайн-кинотеатра отметили, что ленту могут позже вернуть на HBO Max, но он будет маркирован как фильм, содержащий «противоречивые темы», писал NEWS.ru.