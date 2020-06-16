Американцы снесли памятник Колумбу, простоявший полтора века

https://static.news.ru/photo/a3fb4118-b033-11ea-afd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angela to Roxel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Памятник Колумбу пострадал от рук американцев в Сент-Луисе (штат Миссури) на волне протестов, борьбы с расизмом и общего сноса монументов. Памятник простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона.

Но теперь для многих американцев Колумб стал олицетворением «исторического пренебрежения коренными народами» и искоренения их общин, пояснила в Facebook администрация парка Тауэр-Гроув, где стоял монумент.

Tower Grove Park https://t.co/RribRRa8mb — FOX 2 Rogue Runner (@RogueRunnerSTL) June 16, 2020

Для того чтобы обеспечить безопасную, инклюзивную и приятную атмосферу как для посетителей парка, так и для сотрудников, совет уполномоченных парка санкционировал демонтаж памятника Колумбу на этой неделе, — сказано в заявлении администрации.

Снести памятник Колумбу жители города требовали последние несколько лет, сообщает телеканал Fox 2. В последние недели на фоне протестов из-за гибели Джорджа Флойда лишились постаментов не только статуи Колумба в ряде американских городов, но и памятники солдатам и генералам времён Гражданской войны в США. Колумба левые активисты Америки и вовсе обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава администрации Барселоны Ада Колау выступила против сноса памятника Христофору Колумбу. Она предложила снабдить монумент табличкой с уточнениями. Колау заявила, что памятник Колумбу является иконой Барселоны, частью истории города.