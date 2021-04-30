Нобелевский лауреат предсказал России правителя «пострашнее Путина»

https://static.news.ru/photo/5d4a475c-aa1d-11eb-a4a3-96000091f725_660.jpg Фото: ZUMA Press/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном высказалась о том, что дальше будет происходить в России. Она уверена, что российский президент «посредственность», и по её словам, «такое в истории иногда случается».

Однако Алексиевич считает, что Владимир Путин — это не один человек, в России якобы существует такой феномен как «коллективный Путин», то есть в каждом русском человеке есть некие имперские амбиции, которые воплощает в жизнь российский президент.

Из-за плеч Путина могут выглянуть фигуры ещё страшнее, — добавил Нобелевский лауреат, однако отметила, что не считает себя «Павлом Глобой» и предсказывать пока не умеет.

Также белорусская оппозиционерка высказалась о собственном президенте Александре Лукашенко, назвав его «политическим животным», который умеет чуять. Она уверена, что белорусскому народу не нужен царь и в целом люди не такие глупые, чтобы верить Лукашенко. Однако, по мнению писательницы, сейчас всё решают деньги, поэтому президент Белоруссии и побеждает, писал NEWS.ru.