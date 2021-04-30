«Он политическое животное»: Алексиевич рассказала Гордону о чуйке Лукашенко

https://static.news.ru/photo/7a742612-aa14-11eb-9374-96000091f725_660.jpg Фото: Michal Dolezal/CTK/Global Look Press

Нобелевский лауреат по литературе и оппозиционерка Светлана Алексиевич признала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался сильнее оппозиционных сил страны. По её мнению, сегодня таким политикам, как Лукашенко не страшны писатели и интеллектуальная элита, для них страшны люди с деньгами — политики и бизнесмены.

В интервью Дмитрию Гордону писательница сказала, что Лукашенко относится к такому типу политиков, как «политическое животное».

Он политическое животное, он чует. Лукашенко оказался сильнее нас, сильнее оппозиции, поскольку он говорит на одном языке с народом. А мы инопланетяне, которых запустили с монологами о свободе, — признала Алексиевич.

Она уверена, что белорусскому народу не нужен царь, и в целом люди не такие глупые, чтобы верить Лукашенко. Однако, по мнению писательницы, сейчас всё решают деньги, поэтому президент Белоруссии и побеждает.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что вместе с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич обратилась к международным организациям с призывом оказать поддержку Координационному совету (КС) оппозиции.