Нидерланды прекращают вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц моложе 60 лет

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Власти Нидерландов приняли решение приостановить вакцинацию препаратом производства AstraZeneca лиц моложе 60 лет. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее стало известно, что в Нидерландах после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca скончалась женщина. Как заявил в исследовательском центре Lareb, занимающемся выявлением побочных эффектов, смерть женщины наступила в результате тромбоэмболии лёгочной артерии и снижения количества тромбоцитов.

Вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом из-за случаев побочных эффектов. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Как писал NEWS.ru, ранее Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Связи между осложнениями, вызванными у привитых этим препаратом, и качеством вакцины выявлено не было. Таким образом, специалисты агентства пришли к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают риски.