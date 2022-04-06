«Неоднозначная фигура»: писатель Лукьяненко о Жириновском

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский запомнится «неоднозначной и нестандартной фигурой в политической истории России», заявил NEWS.ru писатель Сергей Лукьяненко. Спикер добавил, что у Жириновского было своё понимание патриотизма. Собеседник подчеркнул, что руководитель партии стал «примером живого политика, а не исключительно политической функцией».

У меня создалось впечатление, что Жириновский гораздо более глубокий, интересный и серьёзный, чем тот эпатажный образ, который он транслировал в мир. Его уход — некий знак смены политического поля. Жириновский во многом олицетворял период до 2000 года, самого начала политической жизни в РФ после распада СССР. Было бы любопытно услышать, что бы он сказал сейчас по поводу происходящего. Он был патриотом, конечно, со своим пониманием этого слова, со своим пониманием того, как надо развиваться России. Он не всегда был прав в своих поступках и высказываниях, мне кажется, но он — пример живого политика, а не исключительно политической функции, — отметил Лукьяненко.

Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни после тяжёлого течения коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким Жириновского. Президент России Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов почтили его память.

Временно исполняющим обязанности по руководству партией на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий. Прощание с Владимиром Жириновским пройдёт в Москве в Доме профсоюзов. Для церемонии отведут Колонный зал. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, место выбрано в связи с тем, что там покоятся родственники политика.