Немецкий таблоид опубликовал фото прибытия Навального в Берлин

https://static.news.ru/photo/fdbd4318-57d6-11eb-8476-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Sven Meissner/bild.de

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный прибыл в Берлин. Оттуда в воскресенье, 17 января, он вылетит в Москву.

Фотографии прибытия Навального и его жены Юлии на главный вокзал Берлина опубликовало немецкое издание Bild. Сообщается, что россиян сопровождали сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями. В немецкой столице Навального с женой доставили в засекреченное место пребывания.

Er kam mit dem ICE - Putin-Kritiker Nawalny zurÃ¼ck in Berlin https://t.co/6roa3IZ23Z — BILD (@BILD) January 15, 2021

Ожидается, что оппозиционер вернётся на родину вечером 17 января. Рейс авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен совершить посадку в московском аэропорту Внуково в 19:20.

Алексея в аэропорту собираются встречать сторонники и представители СМИ. Прокуратура Москвы сообщила, что «публичное мероприятие» 17 января во Внуково не согласовано с властями.

По словам главы пресс-службы ведомства Людмилы Нефёдовой, 15 человек получили предупреждения о недопустимости нарушения закона, так как призывают к участию в «публичном мероприятии». Она заявила, что организация и участие в несогласованных акциях влекут за собой ответственность, писал NEWS.ru.

О возвращении Навального высказывались эксперты. Большинство полагает, что оппозиционер может быть задержан прямо у трапа, так как в России против него ведётся два уголовных дела.