16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Немецкий таблоид опубликовал фото прибытия Навального в Берлин

11:22, 16 января 2021 151
Алексей Навальный Алексей Навальный Фото: Sven Meissner/bild.de

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный прибыл в Берлин. Оттуда в воскресенье, 17 января, он вылетит в Москву.

Фотографии прибытия Навального и его жены Юлии на главный вокзал Берлина опубликовало немецкое издание Bild. Сообщается, что россиян сопровождали сотрудники Федерального ведомства по борьбе с уголовными преступлениями. В немецкой столице Навального с женой доставили в засекреченное место пребывания.

Ожидается, что оппозиционер вернётся на родину вечером 17 января. Рейс авиакомпании «Победа» с Навальным на борту должен совершить посадку в московском аэропорту Внуково в 19:20.

Алексея в аэропорту собираются встречать сторонники и представители СМИ. Прокуратура Москвы сообщила, что «публичное мероприятие» 17 января во Внуково не согласовано с властями.

По словам главы пресс-службы ведомства Людмилы Нефёдовой, 15 человек получили предупреждения о недопустимости нарушения закона, так как призывают к участию в «публичном мероприятии». Она заявила, что организация и участие в несогласованных акциях влекут за собой ответственность, писал NEWS.ru.

О возвращении Навального высказывались эксперты. Большинство полагает, что оппозиционер может быть задержан прямо у трапа, так как в России против него ведётся два уголовных дела.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео