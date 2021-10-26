Назван город, где родилось больше всего российских чиновников

Среди 970 учтённых российских чиновников и депутатов 125 родились в Москве. Столица в три раза превысила этот показатель в 41 человека у следующего за ней Санкт-Петербурга. Биографии изучило издание «Вести Подмосковья».

На третьем месте Московская область, откуда родом 32 чиновника и депутата. Самая высокопоставленная из них — заместитель Мишустина по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Также в первой десятке Татарстан (29), Краснодарский (26) и Красноярский (20) края, также Ростовская (25), Свердловская (24), Челябинская (18) и Новосибирская (17) области.

Среди родившихся в республиках бывшего СССР, исключая Россию, первое место занимает Украина — там родились 36 человек. Среди них Валентина Матвиенко, Ирина Яровая, Дмитрий Козак и Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что в России выделят 500 млн рублей на создание суперприложения для чиновников. Новую платформу для чиновников (super app) планируется запустить до конца 2022 года. В систему войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты.