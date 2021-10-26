В России выделят 500 млн рублей на создание суперприложения для чиновников

Минцифры объявило тендер на создание суперприложения для госслужащих стоимостью 487,7 млн рублей. Соответствующий тендер был размещён на сайте госзакупок, сообщает «Коммерсант».

Новую платформу для чиновников (super app) планируется запустить до конца 2022 года. В систему войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты.

Пользоваться системой смогут все федеральные органы исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов. Пока суперприложение смогут установить на свои личные устройства только 100 тысяч чиновников.

Как рассказал изданию директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, платформа должна будет «повысить информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков».

По оценке экспертов, сейчас большая часть чиновников до сих пор использует продукты Microsoft, но «из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий».

Первый рабочий прототип суперприложения планируется запустить в Минцифры, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2022 году на портале «Госуслуги» запустят три онлайн-суперсервиса: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Цифровое строительство». Также в следующем году власти планируют расширять функционал уже существующих сервисов.