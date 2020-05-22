НАТО выдвинула России условие для возвращения США в «Открытое небо»

https://static.news.ru/photo/f9aeb360-9c4c-11ea-8af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия должна отменить ограничения на инспекционные полёты в районе Калининграда и около границы с Грузией. В обмен на это США могут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сказано в заявлении Североатлантического альянса, принятом по итогам экстренного заседания Совета НАТО.

В документе также выражена позиция военно-политического блока о том, что Россия не выполняет соглашение. Страну призвали вернуться к полному следованию условиям договора, передаёт ТАСС. В Альянсе выразили уверенность, что это позволит сохранить действие документа после одностороннего решения США о выходе из него.

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа 21 мая уведомила международных партнёров о намерении выйти из Договора по открытому небу. Власти США обосновали это тем, что Россия якобы нарушает свои обязательства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной и опубликовала список претензий ещё в феврале. При этом, как писал NEWS.ru, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ультиматумы Соединённых Штатов по дальнейшей судьбе договора неприемлемы.