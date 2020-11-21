Наследие Трампа: США вышли из Договора по открытому небу

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США официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН), заключённому в 1992 году. 22 ноября исполнилось полгода после того, как Вашингтон объявил о выходе из договора.

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о своём решении 21 мая 2020 года. На следующий день в Кремле получили соответствующее уведомление из Белого дома. Трамп тогда объяснял данное решение тем, что Россия якобы нарушила условия соглашения.

США потеряли право совершать инспекционные облёты территорий стран-участников ДОН, а также получать от них доступ к полученным во время полётов данным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил: США для выхода из ДОН используют надуманные предлоги. По его словам, претензии к ДОН у Вашингтона стали появляться после сентября 2013 года. Тогда Россия стала использовать для наблюдательных полётов самолёты Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой наблюдения, отметил Рыжков.