Нарышкин: Госдеп США подключает к протестам в Белоруссии экстремистов

https://static.news.ru/photo/4bef082e-0254-11eb-9749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Госдепартамент США привлекает к протестным выступлениям в Белоруссии экстремистские элементы.

В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности её силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, — рассказал Нарышкин.

Глава СВР подчеркнул, что Штаты применяют нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в стране. По его словам, инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке протестов. Экстремисты проходят подготовку в странах Балтии, Польше, Грузии и на Украине, отметил глава СВР.

Нарышкин также рассказал, что в стране может произойти резонансная провокация. По данным СВР, противники белорусских властей планируют осуществить атаку на авторитетного священника католической церкви, сообщает ТАСС.

Это расчёт на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, — пояснил Нарышкин.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Тогда в стране прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты были сфальсифицированы и большая часть голосов был отдана за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Как писал NEWS.ru, 23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента. На инаугурации присутствовали несколько сотен человек из числа высших должностных лиц, депутатов палаты представителей, а также членов Совета Республики.