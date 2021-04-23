Москву отдадут Толстому

Появилась информация о том, что после проведения праймериз единороссов в столице, намеченных на конец мая, в верхах местной организации произойдёт рокировка. Планируется, что «вечного» столичного лидера партии власти Андрей Метельского наконец заменят. Предполагается, что возглавит столичных единороссов нынешний вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. И, видимо, вместе с мэром Сергеем Собяниным они возглавят и предвыборный список партии на грядущих парламентских выборах.

В этой истории самое примечательное даже не то обстоятельство, что ещё относительно недавно Пётр Толстой не скрывал отсутствия у него членского партийного билета. Несмотря на то что выиграл в одномандатном Люблинском округе Москвы и вошёл во фракцию партии власти в Госдуме. Но тогда, видимо, преобладал тренд представлять властных кандидатов нейтральными беспартийными политиками. Однако в последнее время под нажимом Дмитрия Медведева и Андрея Турчака такие политические манёвры признаны некорректными. От политической альма-матер отрекаться нельзя.

Но в грядущей смене интересен и иной аспект. Как-то подзабылось, что осенью 2019 года главный столичный единоросс Метельский, который неоднократно на выборах в Мосгордуму входил в партийную тройку с мэром Юрием Лужковым и спикером МГД Владимиром Платоновым, проиграл выборы в одномандатном круге коммунисту Сергею Савостьянову. Считается, что он стал жертвой так называемого умного голосования. Кампании, развёрнутой командой Алексея Навального, призывавшей в округах голосовать за кого угодно, но только не за кандидатов власти. Однако куда более фатальный удар по репутации Метельского нанесло расследование ФБК, показавшее, что тот владеет в Австрии несколькими гостиницами, которые-де просто оформлены на его мать-пенсионерку и сына.

Андрей Метельский vk.com/a_metelskiy

Естественно, что Метельский всё отрицал. Но в наших лучших традициях: чем громче он всё это опровергал, тем сильнее в эти разоблачения верили избиратели. Пикантность ситуации придал дополнительно и тот факт, что изначально все готовились к битве титанов. Предполагалось, что против столичного лидера партии власти компартия выставит раскрученного в тот момент социалиста Николая Платошкина. Речь должна была идти о серьёзном идеологическом столкновении с большим пиар-эффектом. Но в последний момент руководство компартии отправило своего «идеологического попутчика» аж на Дальний Восток. А в соперники Метельскому корректно определили куда менее известного кандидата. Но он всё равно проиграл. Утверждают, что уже ночью он сам прибыл в избирательную комиссию и буквально устроил истерику. Но политический поезд ушёл.

Тогда же представители партии, стремясь сохранить лицо, заявили, что несмотря, мол, на провокации соперников, Метельский останется во главе городской организации. Прошло почти два года, и только теперь единороссы решились на рокировку в весьма проблемном для них городе. Что продемонстрировали и недавние выборы в Мосгордуму.

Не исключено, что в партийных верха опасаются, что в ходе весьма значительных выборов вновь могли бы всплыть те же коррупционные обвинения. Ну, Пётр Толстой — интеллектуал и патриот, регулярно витийствующий в Страсбурге на сессиях Совета Европы, — опять выступит в Люблинском округе. Хотя и ему могут задать вопрос о том, где всё-таки учится его дочь. Здесь или за границей.