Бурю эмоций в Москве в среду, 14 августа, вызвали несколько заявлений президента США Дональда Трампа. Он в очередной раз открыто наехал на китайцев. Даже заверил американцев, что в Пекине их считают глупыми. О русских на этот раз не сказал не слова. Но российских политиков этот нюанс не остановил. Трампу в очередной раз всыпали по первое число.

Выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации. По его мнению, на протяжении многих лет другие страны, в том числе Китай, использовали ВТО в своих интересах против США.

Мы проигрывали почти все споры в ВТО, они думали, что мы глупые... Теперь мы выигрываем многие споры, потому что они знают, что у них нет твердой почвы под ногами. Мы уйдём, если нам придётся, — подчеркнул Трамп.

С одной стороны, мир уже привык к тому, что в последние годы Вашингтон достаточно регулярно начал забраковывать договоренности, которые не так давно назывались краеугольными камнями современного мироустройства. С другой стороны, ВТО была создана при активном лоббировании со стороны в первую очередь США и Великобритании. Так ли нужно Трампу менять правила игры, которые сами же американцы, по сути, придумали?

Россия, напомним, стала полноправным членом ВТО 22 августа 2012 года. Процедура была вполне стандартной. Протокол о присоединении подписан 16 декабря 2011 года на министерской конференции в Женеве, в штаб-квартире ВТО. 10 июля и 18 июля 2012 года документ ратифицировали Госдума и Совет Федерации, 21 июля закон о ратификации подписал президент РФ Владимир Путин, а через 30 дней страна вступила в организацию.

Экспертное сообщество тогда активно обсуждало, насколько России нужно вливаться в структуру, где парадом правят наши прямые экономические и политические конкуренты. Тем не менее, большинство политиков, экономистов и другого рода аналитиков сошлись во мнении, что, вступив в ВТО, наша страна улучшит условия доступа для российской продукции на иностранные рынки, расширит возможности для зарубежных инвестиций и увеличит конкурентоспособность своей продукции. Кроме того, согласно требованиям ВТО, процесс законотворчества в стране станет более транспарентным, деловые круги получат возможность участвовать в формировании бизнес-среды, а отечественные производители смогут открыть для себя новые рынки.

Прошло почти семь лет. Теперь американцы демонстративно готовы покинуть «родные пенаты». А россияне их, похоже, намерены отговаривать. При этом не сильно сдерживая свои эмоции.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев вспомнил, что лет пять назад предыдущий президент США Барак Обама подсчитал, что 95% потенциальных покупателей американской продукции живут за границей. А значит американцы, продолжил он свою логическую цепочку, должны быть уверены, что именно Вашингтон пишет правила для глобальной экономики. Тогда это заявление наделало много шума. Тем не менее, оно было воспринято как элемент двустороннего американо-китайского спора по торговым вопросам.

Однако нынешняя администрация США не только поднимает проблему с двустороннего на глобальный уровень, но и открыто заявляет, что американцам „закон не писан“ и что их уже не устраивают правила, согласованные на многосторонней основе в рамках ВТО, — заметил Косачев.

Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

По его словам, цель американцев банальна — продвигать собственные коммерческие интересы, иными словами — переписать правила глобальной экономики для всех стран мира.

И это очередная угроза миру, исходящая из Вашингтона, — подытожил сенатор.

Коллега Косачева по цеху член международного комитета Совфеда Олег Морозов в своих рассуждениях пошёл ещё дальше. Он обвинил команду Трампа в увлечении боями без правил. А разве так может себя вести «уважаемая» глобальная сила?

США в международной торговле давно сделали выбор в сторону торговых войн и боев без правил. Они проводят откровенно протекционистскую торговую политику, которая не вписывается в правила ВТО...ВТО — это пусть и слабая, но все же „смирительная рубашка“ на пути американского торгового экспансионизма. Видимо, хотят избавиться и от неё. Или попугать выходом, чтобы партнёры стали более сговорчивыми, — подчеркнул Морозов.

А вот первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков явно попытался войти в положении Трампа. Более того, депутат уверен, что на самом деле президент США пунктуально выполняет свою предвыборную программу.

То, что было хорошо для США, сегодня становится не таким очевидным. С одной стороны, есть крупные корпорации, которые базируются в США и продолжают выигрывать от членства США в ВТО, но есть и интересы национальной экономики, и среднего бизнеса, например, которые с интересами ВТО все больше и больше расходятся, а Трамп ещё в избирательной кампании позиционировал себя как представителя как раз этой части американского общества — малый бизнес, средний бизнес, провинциальная Америка. Поэтому сегодня Трамп при всей своей внешней непоследовательности более менее пунктуально выполняет свою предвыборную программу, — цитирует РИА Новости Новикова.

Получается, что интересы американцев президенту США важнее проблем всего остального мира. Вот так новость! А разве не так должен себя вести любой уважающий собственных избирателей глава государства?