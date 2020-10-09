Москва призвала Вашингтон забыть о концепции соперничества держав

https://static.news.ru/photo/c913f864-0a83-11eb-87f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США следует прекратить попытки переформатировать международные отношения в духе концепции соперничества великих держав.

Дипломат на заседании комитета Генассамблеи ООН зачитал заявление директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

В отличие от США Российская Федерация осознаёт свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность. Мы проводим последовательный курс на сохранение мира, — цитирует заявление РИА Новости.

Полянский призвал Вашингтон «прекратить продвижение конфронтационных моделей», которые опираются на силу. Он также добавил, что Москва готова без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Дипломат призвал Вашингтон пойти на такой же шаг без искусственных затяжек.

На этом же заседании представитель США Роберт Вуд обратился к Москве и Пекину с призывом без промедления приступить к переговорам о контроле над вооружениями. Он подчеркнул, что если ООН не поможет сдержать наращивание ядерного потенциала России и Китая, то США предпримут всё возможное для защиты национальных интересов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) является очень опасным шагом. Так считает президент РФ Владимир Путин. По его словам, после 2002 года, когда администрация президента Буша вышла из договора по противоракетной обороне, это второй такой крупный шаг и очень опасный для поддержания международной стабильности и безопасности.