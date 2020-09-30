Москва призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь

https://static.news.ru/photo/4e7211bc-030e-11eb-bba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

В Кремле призывают Баку и Ереван к прекращению боевых действий в районе Нагорного Карабаха, а все страны региона — к сдержанности и «не подливать масла в огонь». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военные РФ очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия. Вся информация тщательно анализируется. Также мы тщательно фиксируем все заявления, которые делают международные лидеры, которые делаются на высшем, на высоком уровне из различных стран мира, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Нагорный Карабах является формально азербайджанским регионом, однако большинство его населения — армяне. После распада СССР они провозгласили независимость республики, которую не признаёт международное сообщество. Об этом накануне напомнили и в Берлине. Председатель германо-южнокавказской парламентской группы в федеральном собрании Барбара Хендрикс назвала ситуацию «взрывоопасной». Главную проблему она видит в том, что Армения не признаёт действие международного права применительно к этому региону. При этом депутат бундестага заявила, «что международное право в данной ситуации на стороне Азербайджана».

И Армения, и Азербайджан начали интенсивные обстрелы с утра 27 сентября. При этом стороны обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из Баку и Еревана регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника. Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Помощник президента Азербайджана опроверг эту информацию.

Как писал NEWS.ru, ранее Кремль ответил на вопрос об участии третьих стран в конфликте в Карабахе.