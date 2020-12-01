«Мне плевать на ваши угрозы»: Навальный написал обращение к Путину

https://static.news.ru/photo/3c7386ba-33d5-11eb-a73b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политик Алексей Навальный написал обращение к президенту Владимиру Путину, в котором выразил своё отношение к начатой в отношении оппозиционера проверке высказываний на экстремизм.

Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами, — написал он в Instagram.

Оппозиционер отметил, что не будет отказываться от своих слов. По его словам, экстремизм на самом деле — когда «один человек сидит у власти 20 лет и подделывает выборы, чтобы удержаться; все его друзья, родственники, коллеги и сослуживцы почему-то превратились в миллиардеров», при этом четверть граждан страны находится за чертой бедности, а качество здравоохранения упало настолько, что люди умирают в коридорах медицинских учреждений.

Путин, сидящий в своём бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену Родине <...> решил добавить уголовное дело за экстремизм, — подчеркнул политик.

Накануне главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», в эфире которой прошла программа с участием Навального, заявил, что представители силовых структур не обращались к станции в ходе проверки. Он выразил уверенность, что силовики хотят напугать Навального, чтобы он не вернулся в Россию из Германии, где проходит лечение после отравления.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что московские следователи проводят проверку после выступления Навального на «Эхе Москвы». Программа «Разворот» с его участием вышла в эфир 27 апреля. Как писал NEWS.ru, в ней политик представил свою программу под названием «5 шагов для России», в которой речь шла об антикризисном плане, предусматривающем поддержку для населения и предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.