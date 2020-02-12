https://static.news.ru/photo/a8388c66-4da2-11ea-84d9-fa163e074e61_660.jpg Елена Мизулина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Елена Мизулина заявила, что будет правильным провести всенародное голосование по изменению Конституции России до подписания президентом закона о поправках. По её словам, нельзя корректировать Основной закон без всестороннего обсуждения.

Мизулина согласилась принять закон о поправках в Госдуме и Совфеде, но выступила против его вступления в силу до ожидаемого людьми голосования и консультаций в региональных парламентах.

Член Совфеда также раскритиковала инициативу назначать генпрокурора и его заместителей решением президента — без одобрения верхней палатой парламента. Авторы поправки, отметила Мизулина, не объяснили пользу от нововведения.

Мне представляется, что всё-таки нет достаточной аргументации, чтобы сводить всё только к консультациям. Да, это удобно генеральному прокурору, да, это удобно прокурорам субъектов — давайте вещи называть своими именами, — отметила Мизулина.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила 14 февраля провести круглый стол по обсуждению поправок в Конституцию.

Как писал NEWS.ru, рабочая группа по внесению поправок в Основной закон России 13 февраля представит свои предложения президенту.