https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что приветствует открытую критику правительства.

По его словам, кабмин должен чувствовать, что с него всегда будет спрос.

Открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать, и здесь вы, парламентарии страны, обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему и какие инициативы на местах требуют нашей с вами поддержки, — цитирует политика РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин призвал незамедлительно подготовить все нормативные акты для реализации послания президента РФ Владимира Путина. По его словам, майские указы лидера обязательны для исполнения.

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.