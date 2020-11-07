Мишустин внёс кандидатуры на несколько должностей в правительстве

https://static.news.ru/photo/7d1fd3d0-2269-11eb-ad12-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду на то, что внесённые им кандидатуры на посты в правительстве найдут поддержку депутатов Госдумы после их рассмотрения. Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава правительства предложил на должность министра природных ресурсов и экологии главу Минвостокразвития Александра Козлова, на пост министра транспорта — гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, на должность министра строительства и ЖКХ — первого замминистра Ирека Файзуллина.

Кроме того, Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака на пост вице-премьера, а на должность министра энергетики — главу «РусГидро» Николая Шульгинова.

По словам председателя правительства, все предложенные им кандидаты, имея большой опыт эффективного решения задач в самых разных отраслях, хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы.

Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры, — заявил Мишустин.

По данным РИА Новости, профильные комитеты Госдумы обсудят предложенные премьер-министром кандидатуры 9 ноября в 13:00.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобождается от занимаемой должности. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Кремля.