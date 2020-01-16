https://static.news.ru/photo/0d3a7a24-3855-11ea-bd88-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Михаил Мишустин Фото: ФНС России

Кандидат на должность главы правительства России — Михаил Мишустин — призвал незамедлительно подготовить все нормативные акты для реализации послания президента РФ Владимира Путина.

Политик добавил, что майские указы лидера обязательны для исполнения, пишет РИА Новости. По его словам, новый кабмин займётся этим вопросом.

Мишустин добавил, что 450 млрд рублей потребуется в 2020 году на реализацию проектов, озвученных руководителем государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, государство обладает достаточными средствами, чтобы воплотить в жизнь все озвученные решения. Это касается как борьбы с бедностью, так и вопросов, связанных с демографией, образованием и медициной.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин рассказал, что считает приоритетом в работе нового кабмина. По его словам, свои усилия он сосредоточит на реформе управления и внедрении новых технологий.

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Заседание нижней палаты парламента по этому вопросу пройдёт 16 января. Занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.