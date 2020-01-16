Кандидат на должность главы правительства России — Михаил Мишустин — призвал незамедлительно подготовить все нормативные акты для реализации послания президента РФ Владимира Путина.
Политик добавил, что майские указы лидера обязательны для исполнения,
Мишустин добавил, что 450 млрд рублей потребуется в 2020 году на реализацию проектов, озвученных руководителем государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
По его словам, государство обладает достаточными средствами, чтобы воплотить в жизнь все озвученные решения. Это касается как борьбы с бедностью, так и вопросов, связанных с демографией, образованием и медициной.
Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин рассказал, что считает приоритетом в работе нового кабмина. По его словам, свои усилия он сосредоточит на реформе управления и внедрении новых технологий.
Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Заседание нижней палаты парламента по этому вопросу пройдёт 16 января. Занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.
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