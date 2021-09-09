Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства. Заседание Совмина, в котором Мишустин выступит председателем, будет посвящено углублению интеграции в Союзном государстве, также на нём будут подписаны значимые для российско-белорусских отношений документы. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Совета министров Мишустин сообщил , что Белоруссия и РФ будут активно стимулировать создание совместных предприятий в рамках промышленной политики, а также заявил о необходимости унифицировать телевизионное законодательство двух союзных государств. Он подчеркнул, что из-за санкций и нестабильной внешней конъюнктуры, вызванной коронавирусом, России и Белоруссии придётся проводить меры по интеграции экономики в особенных условиях. Помимо этого в ходе встречи были одобрены ранее подготовленные правительствами государств решения по всем 28 союзным программам.

Ранее была назначена дата собрания Высшего госсовета Союзного государства. Президент Белоруссии, Александр Лукашенко сообщил, что встреча на высшем уровне пройдёт 4 ноября, упомянув о серьёзных договорённостях с РФ.