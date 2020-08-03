Мишустин назначил Ирину Окладникову замглавы Минфина

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Окладникову заместителем министра финансов России. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов Российской Федерации, — говорится в распоряжении.

Окладникова работала в отделе промышленности гражданского назначения министерства финансов РФ до 2012 года. С 2016-го по 2018 год занимала должность замглавы департамента бюджетной политики в отраслях экономики министерства. В 2018 году была назначена исполняющим обязанности директора департамента, а затем главой департамента.

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