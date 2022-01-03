Миронов заявил о желании объединиться с другими партиями

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов сообщил, что обсуждал с лидерами некоторых непарламентских партий вопросы объединения, передаёт ТАСС. Он отметил, что открыт к предложениям о сотрудничестве или объединении на региональных выборах 2022 года, однако окончательное решение по этому вопросу будет оглашено перед следующей предвыборной кампанией.

Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся, — заявил политик.

Миронов добавил, что готов обсуждать вопросы о сотрудничестве или объединении с партиями на региональных выборах 2022 года. При этом он пояснил, что какие-то конкретные решения будут приняты непосредственно перед следующей предвыборной кампанией.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России», чтобы повысить свои шансы на получение представительства в Госдуме.

Политолог признал, что создание блока является логичным решением. У справороссов есть большая региональная сеть, отметил Марков. За 20 лет существования политическая сила смогла прочно закрепиться в субъектах РФ. По словам эксперта, партия стала своего рода брендом, известным на всю страну.