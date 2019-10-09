Деньги, из-за которых Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, включили в список иностранных агентов, поступили от торгующего автомобилями испанского предпринимателя и от американской компании по продаже дверей.
Как следует из данных, опубликованных на сайте Министерства юстиции России, финансирование фонда осуществили американская компания Star-Doors.Com LLC и испанская фирма Roberto Fabio Monda Cardenas, торгующая машинами.
Ранее News.ru писал, что Минюст включил ФБК в список иноагентов. В Кремле не стали комментировать ситуацию. Алексей Навальный подчеркнул, что организация никогда не получала зарубежного финансирования.
Также сообщалось, что решение включить ФБК в список иностранных агентов не связано с расследованием СК о якобы зарубежном финансировании этой структуры.
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