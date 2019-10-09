https://static.news.ru/photo/83d9e40e-eaa7-11e9-9f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: fbk.info

Деньги, из-за которых Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, включили в список иностранных агентов, поступили от торгующего автомобилями испанского предпринимателя и от американской компании по продаже дверей.

Как следует из данных, опубликованных на сайте Министерства юстиции России, финансирование фонда осуществили американская компания Star-Doors.Com LLC и испанская фирма Roberto Fabio Monda Cardenas, торгующая машинами.

Ранее News.ru писал, что Минюст включил ФБК в список иноагентов. В Кремле не стали комментировать ситуацию. Алексей Навальный подчеркнул, что организация никогда не получала зарубежного финансирования.

Также сообщалось, что решение включить ФБК в список иностранных агентов не связано с расследованием СК о якобы зарубежном финансировании этой структуры.