Минобороны: союзники по НАТО не смогли помочь Италии в борьбе с COVID-19

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Министерство иностранных дел РФ выступило с призывом к международной общественности и правозащитным организациям добиться от украинских властей «полного и прозрачного» расследования обстоятельств трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Стремление украинских властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года свидетельствуют лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию, —...