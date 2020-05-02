Минобороны: союзники по НАТО не смогли помочь Италии в борьбе с COVID-19

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что союзники Италии по НАТО и Евросоюзу не смогли оказать содействие этой стране в борьбе с COVID-19.
По его словам, страны Запада попытались дискредитировать Россию, заявив, что помощь российских военных специалистов и медиков носит пропагандистский характер.
Считаем, что эта ситуация вызвана тем, что, к сожалению, страны Запада, ЕС, атлантического блока не смогли реализовать тот союзнический потенциал, продемонстрировать единый дух внутри своей организации, — отметил генерал-полковник в эфире телеканала «Звезда».
Он добавил, что в Минобороны стараются не обращать внимания на подобные вбросы.
Ранее мэр итальянского города Дальмине Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, которую они оказали стране в борьбе с коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами и оборудованием для диагностики коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен