Минэнерго России планирует разработать законопроект, касающийся полётов беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса (ТЭК). По словам замглавы ведомства Анастасии Бондаренко, передвижения дронов могут быть ограничены в 2020 году.
Она пояснила, что способы регулирования этого вопроса ещё предстоит разработать, передаёт
Ранее News.ru писал, что атаки на нефтяные объекты России с помощью дронов, наподобие тех, что произошли в Саудовской Аравии 14 сентября, маловероятны. Отечественная углеводородная отрасль защищена надёжным образом.