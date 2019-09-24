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Выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) влечёт за собой гонку вооружений, но РФ в ней участвовать не будет, так как может и без этого обеспечить ядерный паритет и собственную безопасность.

В обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность, — цитирует...