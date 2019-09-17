Атаки на нефтяные объекты России с помощью дронов, на подобие тех что произошли в Саудовской Аравии 14 сентября, маловероятны. Отечественная углеводородная отрасль защищена надёжным образом. Об этом News.ru заявили опрошенные военные эксперты и специалисты в сфере безопасности.

Нападение хуситов на инфраструктуру Saudi Aramco привело к коллапсу крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса. Добыча чёрного золота в стране сократилась практически вдвое, до 5,7 млн баррелей в сутки.

Объёмы добычи углеводородного сырья в России и Саудовской Аравии сопоставимы. В сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА) указано, что в августе Москва нарастила производство в данной сфере на 140 тыс. баррелей в сутки, до 11,3 млн. ОПЕК же прогнозирует объём получения ресурсов в РФ до 11,4 млн баррелей в сутки, а в 2020 году — до 11,5 млн.

Глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что прежде, чем созывать внеочередной саммит ОПЕК+, необходимо посмотреть на ход восстановления инфраструктуры Saudi Aramco. Встреча стран-экспортёров зависит от влияния саудовского происшествия на рынок в более долгосрочной перспективе. Однако министр сообщил, что атака влияет на общую мировую энергобезопасность.

По мнению экспертов, важную роль в нападении мог сыграть Иран, который, как считают аналитики, причастен к передаче оружия хуситам, а также шиитскому ополчению в Ираке. Кроме того, в самой Саудовской Аравии имеются шиитские анклавы. Поэтому обстрелы нефтяных и иных важных объектов происходят регулярно. И хотя они «прикрыты» средствами ПВО, случившееся доказало малую эффективность защиты от внезапных атак.

Как защищают нефть в России

Как отмечают аналитики, большинство отечественных нефтеперерабатывающих заводов строились с учётом мер безопасности, принятых после Великой Отечественной войны. Так, объекты добычи и переработки в России намеренно удалены друг от друга, чтобы при бомбардировке условный противник не смог поразить всю цепочку. С одной стороны, это заставляет строить более дорогие трубопроводы, а с другой стороны — объекты лучше защищены от атак с воздуха.

Вопросы антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России регламентирует ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», принятый в 2011 году. В обязательные мероприятия по защите и профилактике от нападений включены категорирование объектов и разработка паспорта безопасности.

В зависимости от категории «Требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов» предусмотрено построение физической защиты объектов, включая организацию охраны (в том числе использование мобильных групп реагирования и стрелкового оружия), обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, а также использование инженерно-технических средств защиты (системы сигнализации, доступа, досмотра, видеонаблюдения, ограждения и т.д.), — поделился с News.ru специалист по антитеррористической безопасности «ГК Серконс» Владимир Ефремов.

Помимо прочего, на данных объектах обязательна система защиты информации от неправомерных посягательств. За невыполнение этих требований грозит административная ответственность.

Начиная с 2013 года ежегодно принимаются подзаконные акты, которые продолжают оптимизировать мероприятия по обеспечению безопасности данных объектов, — указал эксперт.

Стоит отметить, что два года назад российское правительство решило повысить антитеррористическую защищённость также на всех отечественных атомных электростанциях. Причём помимо АЭС была усилена бдительность на пунктах хранения ядерных материалов и хранилищах радиоактивных отходов. Ранее в стране были созданы особые зоны безопасности вокруг АЭС. Над этими территориями ограничивались полёты, ведение хозяйственной деятельности. Контрольно-пропускные пункты таких объектов помимо систем наблюдения, снабжены вибрационными датчиками, средствами обнаружения террористов, противотаранными устройствами и т.д,

Защищённость наших нефтяных и иных жизненно важных объектов я оцениваю как высокую. Россия — единственная в мире страна, которая имеет эшелонированную систему защиты ПВО, в том числе объектовую. То есть вся важная инфраструктура защищена от нападения с воздуха. А в случае возникновения угрозы степень защиты может быть усилена, — сообщил News.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

U.S. Air Force

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

У России нет оснований беспокоится. А в Саудовской Аравии такие объекты не достаточно защищены с воздуха. Плюс тлеющая «горячая точка» в Йемене. Поэтому я думаю, что инцидент такого рода на сегодняшний день в РФ исключён, — сказал он.

Эксперт добавил, что инцидент в Саудовской Аравии может помочь продвижению российских комплексов ПВО в эту страну и специальных противодроновых систем. Возможные будущие атаки на страны-поставщики углеводородов исключать нельзя, напоминает он,однако подобная вероятность незначительна. Кроме того, по его мнению, атаки способны влиять на ситуацию на мировом рынке лишь кратковременно.

Утром 16 сентября цены на нефть на фоне событий пошли вверх, котировки выросли на 19%, потом рост замедлился. Сейчас мы видим непонятный дрейф. Участники рынка обращают внимание на новости, которые носят успокоительный характер: саудиты пообещали, что восстановят треть выпавшего объёма, то есть 2 млн баррелей из 5,7 млн утраченных, — сообщил Масленников.

Ещё одним успокоительным фактором стало заявление властей Китая о том, что атака не повлияет ни на курс юаня, ни на перспективы развития экономики Поднебесной. Наконец, министр энергетики РФ Александр Новак заявил о нецелесообразности срочных мер по коррекции добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Цены на нефть будут зависеть о того, как быстро саудиты восполнят потери. Ситуация на рынке должна стабилизироваться в течение недели при условии, что не последует масштабных силовых действий. Пока что идёт массированная атака саудитов на позиции Йемена. Но нефть на эти события не отреагировала. Вероятно, игроки ждут более серьёзных выводов, — подытожил Масленников.

Российские инженеры готовы отбить «воздушных» террористов

Как удалось узнать News.ru, российские военные инженеры ведут ряд разработок, которые в будущем могут быть применены при охране и патрулировании объектов топливно-энергетического комплекса страны. Прежде всего, речь идёт об использовании беспилотников.

В частности, в «Специальном технологическом центре» в Санкт-Петербурге создаются дроны для доставки радиопомех противнику. Летательный аппарат имеет следующие характеристики: скорость — 90-150 км/ч, максимальная продолжительность полета — 16 часов, наибольшая дальность полёта — 600 км, высота — 5 км. Беспилотник способен сбросить замаскированные передатчики помех для подавления радиосвязи условного противника.

А в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулёва разработано устройство подавления малогабаритных беспилотников-разведчиков при помощи таких же беспилотных истребителей. Военным инженерам удалось получить конструкцию мини-истребителя по поиску и нейтрализации вражеских разведчиков. Аппарат снабжён видеокамерами кругового обзора и после сближения с «разведчиком» сбрасывает капсулу с краской, которая «ослепляет» шпиона.

В последние годы в РФ активно развиваются и методы контроля труднодоступных месторождений с помощью беспилотных летательных аппаратов. В частности, для этих целей используют специальные датчики, которые анализируют состав атмосферы около поверхности земли. Так, этим летом «Роснефть» и «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве в области воздушного лазерного сканирования.