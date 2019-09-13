https://static.news.ru/photo/414cc5fa-d645-11e9-adb5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кузнецов Фото: mosreg.ru

Центральный штаб Общероссийского народного фронта (ОНФ) выбрал нового руководителя исполнительного комитета. Им будет работать занимавший ранее должность вице-губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Пост стал вакантным после ухода Михаила Развожаева. Его 11 июля назначили врио губернатора Севастополя. До него исполком возглавлял Алексей Анисимов, сейчас являющийся заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Первым главой комитета был Андрей Бочаров. В настоящее время он занимает пост главы Волгоградской области, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что источник в парламенте назвал имена кандидатов на должность председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Возглавлявшая комитет Зинаида Драгункина сложит с себя сенаторские полномочия, так как не переизбиралась в верхнюю палату.