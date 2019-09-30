https://static.news.ru/photo/a40b9702-e3a6-11e9-a54e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Вершинин Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что в Сирии уничтожены группировки организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ).

Однако он отметил, что борьба с терроризмом продолжается. Сейчас все усилия необходимо сосредоточить на провинции Идлиб, передаёт РИА Новости .

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду на то, что ситуация в сирийском Идлибе, остающемся последним анклавом, контролируемым террористами, должна в ближайшее время стабилизироваться.

Как писал News.ru, заместитель постоянного представителя Москвы при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, что в Сирии действуют несколько тысяч боевиков.