Замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что в Сирии уничтожены группировки организаций «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в РФ).
Однако он отметил, что борьба с терроризмом продолжается. Сейчас все усилия необходимо сосредоточить на провинции Идлиб, передаёт
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду на то, что ситуация в сирийском Идлибе, остающемся последним анклавом, контролируемым террористами, должна в ближайшее время стабилизироваться.
Как писал News.ru, заместитель постоянного представителя Москвы при ООН Геннадий Кузьмин рассказал, что в Сирии действуют несколько тысяч боевиков.