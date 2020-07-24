МИД РФ заявил об отсутствии угроз в связи с испытанием спутника Минобороны

https://static.news.ru/photo/6fdd376a-cdb1-11ea-b22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Испытания российского спутника, которые были проведены в Минобороны РФ, не создавали угрозы для других космических объектов, а также не нарушали международное право. Об этом сообщает МИД РФ.

Проведённые Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права, — говорится в сообщении ведомства.

«Спутник-инспектор» проверил российский космический аппарат с помощью специализированной аппаратуры. Он приблизился к нему на близкое расстояние.

В результате получена ценная информация о техническом состоянии инспектируемого объекта, которая была передана на наземные средства управления, — сообщает сайт российского МИД РФ.

Российские дипломаты заявили, что страны Запада пытаются вновь исказить ситуацию, чтобы отвлечь международное сообщество от угроз в космосе и оправдать размещение в нём каких-либо вооружений.

Космическое командование США ранее обвинило Россию в проведении «неразрушающих испытаний космического противоспутникового оружия». В США считают, что от спутника «Космос-2543» отделился объект. Его запуск был проведён рядом с другим спутником. В каталоге Космического командования этот объект имеет номер 45915. Военные отмечают, что испытания похожи на ситуацию 2017 года, но не похожи на запуск «спутника-инспектора». Тогда РФ запускала спутник-платформу «Космос-2519». В августе 2017 года от него отделился космический аппарат. В каталоге ВВС США он обозначен как «Космос-2521», сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Россия построит сверхлёгкую ракету для запуска спутников к 2024 году.