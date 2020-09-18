МИД РФ считает односторонние санкции против Белоруссии незаконными

https://static.news.ru/photo/39d3d700-fa52-11ea-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад в отношении Белоруссии использует незаконные односторонние санкции, нарушая основополагающие принципы Устава ООН. Об этом в разговоре с журналистами заявил директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичёв.

Он отметил, что западные страны используют ситуацию после выборов в республике для продвижения своих корыстных интересов. Ильичёв назвал незаконные односторонние санкции «привычными инструментами». Сотрудник МИД подчеркнул, что вмешательство в дела Белоруссии недопустимо, даже если оно происходит путём использования площадки ООН. Любое содействие должно происходить по запросу республики.

Со своей стороны последовательно акцентируем неприемлемость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, в том числе с задействованием «площадки» ООН, — цитирует Ильичёва РИА Новости.

Он добавил, что белорусский народ должен сам решать свои внутренние проблемы.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в США.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты и Евросоюз надеются вместе объявить о санкциях против Белоруссии в начале или середине следующей недели. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, выступая в Атлантическом совете.