МИД РФ считает, что действиями Чехии руководят США

https://static.news.ru/photo/5070281a-a1af-11eb-a425-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Нет сомнений, что за действиями властей Чехии в адрес России стоят США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Конечно, за этим стоят США. Безусловно, страна, которая руководит всем в НАТО, страна, которая задаёт тональность этому западному мейнстриму, безусловно, к сожалению, в первую очередь, самих стран ЕС и всего союза как объединения, — приводит её слова РИА Новости.

По мнению Захаровой, своими действиями Чехия и другие страны Европы стараются прикрыть собственные внутренние проблемы. По её словам, Россия является «обкатанным инструментом», «введённым в оборот тезисом», к которому прибегают в подобных ситуациях.

Ранее Мария Захарова отмечала, что за высылкой российских дипломатов из Чехии стоят США. При этом в стремлении угодить Штатам на фоне недавних американских санкций в отношении РФ Прага даже превзошла своих заокеанских хозяев.

Сообщалось, что 17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек отметил, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось. По его словам, Прага может ответить новыми мерами.

В настоящее время Прага уже отказалась от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране.