МИД РФ: расширение списка стран для авиасообщения может занять недели

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Расширение списка стран, с которым РФ восстановит авиасообщение, может занять недели. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-конференции «США — Латинская Америка — Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-COVID-19».

Я думаю, до открытия [авиасообщения] с большим числом стран пройдут недели, — сказал он.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.