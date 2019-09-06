https://static.news.ru/photo/f6b21bf4-d0c1-11e9-bf3c-fa163e074e61_660.jpg Роберт Мугабе Фото: Matthews Baloyi/Global Look Press.

Министерство иностранных дел России опубликовало сдержанный некролог ввиду кончины бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе. Там отметили его вклад как в развитие своей страны, так и отношений с Россией.

Мугабе принимал активное участие в борьбе своего народа за независимость и в последующем развитии институтов государственности в Зимбабве. Отмечаем большой личный вклад Р. Мугабе в становление и последовательное укрепление дружественных российско-зимбабвийских отношений, — говорится в заявлении на сайте МИД.

В ведомстве также упомянули, что экс-президент Зимбабве являлся почётным профессором МГУ имени Ломоносова.

Мугабе было 95 лет. Он руководил страной с 1987 года по 2017-й. Некоторые называют Мугабе диктатором, другие — спасителем страны. Осенью 2018 года экс-президент из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем потерял способность самостоятельно передвигаться. Последние месяцы жизни он провёл в госпитале в Сингапуре.