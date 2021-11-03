В МИД РФ опровергли сообщения о стягивании войск к границе с Украиной

В МИД РФ назвали «фейковой кампанией» сообщения о стягивании войск к границе с Украиной. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передаёт РИА Новости. Ранее о присутствии военной техники вблизи границы сообщили некоторые американские СМИ.

Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен по нам, на самом деле по истине в большей степени, который имел место в статьях американских медиа относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Это не был один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ, — цитирует агентство слова Захаровой.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, указав, что на них присутствует российская техника, находящаяся в Смоленской области. Журналисты отметили, что кадры подтверждают недавние сообщения: Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной.

С подобной информацией выступила и газета The Washington Post. По её данным, замечено передвижение российских войск близ украинской границы.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию Минобороны Украины о российском военном контингенте у границы, заявил, что военное присутствие России сохраняется там, где она считает необходимым.