МИД РФ: ООН не желает разбираться с манипуляциями в докладе по химатакам

https://static.news.ru/photo/fd5c7208-d271-11ea-807e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhmmad Al-Najjar/Global Look Press

МИД РФ выпустил комментарий, в котором утверждает, что многочисленные призывы Москвы разобраться с манипуляциями при подготовке доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химическим атакам в Сирии остались без ответа.

Комментарий ведомства, опубликованный на официальном сайте, посвящён статье с расследованием химатаки на Ближнем Востоке в американском издании The Nation. Российские дипломаты обращают внимание, что в материале подробным образом восстановлена реальная картина с манипуляциями при подготовке доклада ОЗХО, посвящённого инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. МИД напоминает, что изложенные в статье факты давно известны, однако впервые они приведены «на страницах столь солидного и авторитетного западного издания».

Эти манипуляции уже второй год обсуждаются многочисленными международными независимыми экспертами, общественными и политическими деятелями, представителями СМИ. Дело дошло даже до коллективного обращения к государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия и лично к генеральному секретарю ООН, как её депозитарию, с призывом разобраться в ситуации и принять неотложные меры, — говорится в комментарии МИД.

Авторы комментария МИД заявили, что до сих пор не последовало никакой реакции на призывы Москвы разобраться с ситуацией. В ведомстве считают, что проблему пытаются «замять», чтобы не скомпрометировать США, Великобританию и Францию, нанесших ракетные удары по территории Сирии на основании искажённых докладов ОЗХО.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что в истории с химатакой в Думе всё же удастся разобраться, а работа ОЗХО вернётся в профессиональное, деполитизированное и техническое русло.

Как писал NEWS.ru, в марте Россия в очередной раз предоставила Совбезу ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе.