МИД РФ: ООН не желает разбираться с манипуляциями в докладе по химатакам

МИД РФ выпустил комментарий, в котором утверждает, что многочисленные призывы Москвы разобраться с манипуляциями при подготовке доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химическим атакам в Сирии остались без ответа.
Комментарий ведомства, опубликованный на официальном сайте, посвящён статье с расследованием химатаки на Ближнем Востоке в американском издании The Nation. Российские дипломаты
Эти манипуляции уже второй год обсуждаются многочисленными международными независимыми экспертами, общественными и политическими деятелями, представителями СМИ. Дело дошло даже до коллективного обращения к государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия и лично к генеральному секретарю ООН, как её депозитарию, с призывом разобраться в ситуации и принять неотложные меры, — говорится в комментарии МИД.
Авторы комментария МИД заявили, что до сих пор не последовало никакой реакции на призывы Москвы разобраться с ситуацией. В ведомстве считают, что проблему пытаются «замять», чтобы не скомпрометировать США, Великобританию и Францию, нанесших ракетные удары по территории Сирии на основании искажённых докладов ОЗХО.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что в истории с химатакой в Думе всё же удастся разобраться, а работа ОЗХО вернётся в профессиональное, деполитизированное и техническое русло.
Как писал NEWS.ru, в марте Россия в очередной раз предоставила Совбезу ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе.
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